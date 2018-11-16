Bakan Albayrak: Ekonomide olumlu bir hafta yaşandı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomide olumlu bir haftanın geride kaldığını, tahvil faizlerinin 5 ayın en düşük seviyesine geldiğini söyledi.

Güncellenme 16 Kasım 2018 20:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide olumlu bir haftanın geride bırakıldığını, 5 yıllık tahvil faizlerinin 5 ayın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

“En önemli gelişme tahvil faizlerinde yaşandı”

Bakan Albayrak, ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftanın tamamladığını, bu hafta en önemli gelişmeler tahvil faizlerinde olduğunu, %17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerinin 5 ayın en düşük seviyesine geldiğini, 2 yıllık tahvil faizlerinin de 7.2 puanlık düşüşle %18.79 olduğunu söyledi.

“Bütçe gelirleri YEP beklentilerinden de iyi seyrediyor”

Maliye politikalarında da, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Albayrak, “Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor” dedi.

“Vergi dışı gelir hedefinin üzerine çıkılacak”

Bakan Albayrak, 119,1 milyar TL’lik vergi dışı gelir hedefinin bir miktar üzerine çıkılacağını, bedelli askerlikte 9 milyar TL’lik beklentinin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL’lik beklentinin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

“Beklentimiz 2,4 puan oldu”

Bugün yayınlanan sanayi üretim rakamlarının özellikle Eylül ayında bir küçülmeyi gösterse de, dengelenme süreci beklentilerinin çok ötesinde olmadığını dile getiren Bakan Albayrak, “YEP’te net ihracatın büyümeye 1,4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2,4 puan oldu” dedi.

“YEP’te prensipleri tavizsiz sürdürülecek”

Bakan Albayrak, yatırımcı güveninin güçlendireceğini, özellikle Avrupa’daki yavaşlamanın ve kur şoklarının sanayicilere etkisini en aza indirecek adımlara devam edeceklerini, YEP’te ilan ettiği prensipleri yatırımlar ve bütçe disiplini başta olmak üzere tüm alanlarda tavizsiz sürdüreceklerini belirtti.