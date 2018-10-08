Bakan Albayrak duyurdu! Yarın açıklanacak

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele programının yarın açıklanacağını söyledi.

Güncellenme 08 Ekim 2018 12:57

Bakan Albayrak, Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü, 15 milyon TL’nin altındaki borçların 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacağını, bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ettiğini belirtti.

Enflasyona dair açıklama yapan Bakan Albayrak, "İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" dedi.