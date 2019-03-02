Bakan Albayrak: Dünyanın en büyük saldırısına maruz kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük saldırısına maruz kaldı.

Güncellenme 02 Mart 2019 17:28

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük saldırısına maruz kaldığını belirten Bakan Albayrak, buna rağmen masaya yumruk vurarak saldırıların püskürtüldüğünü söyledi.

“Yumruğu masaya vurduk”

Bakan Albayrak, Türkiye’nin dünyan en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldığını, saldırı sürecinde bazılarının Türkiye batacak diye hayaller kurduğunu, o saldılar karşısında Türkiye’nin masaya yumruğunu vurduğunu ve doların 5 TL’ye düşürüldüğünü belirtti.

“7,5 milyar liralık finansman sağladık”

Son iki ayda ekonomide önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Bakan Albayrak, 81 bin KOBİ'ye 25 milyar liralık çok uygun maliyetlerle kredi imkanı sağladıklarını, yaklaşık 77 bin 500 esnafa da son bir ayda 7,5 milyar liralık finansman sağladıklarını söyledi.

“2,5 milyon kişiye istihdam süreci başlattık”

Bakan Albayrak, bu hafta iş dünyası ile bir araya geldiklerini, bu yıldan itibaren 2,5 milyon kişiye istihdam sürecini de başlattıklarını, tüm bu saldırıları püskürtüp, yola daha da sağlam adımlarla devam edeceklerini ifade etti.