Bakan Albayrak: Dolar güvenilirliğini yitiriyor

Türkiye'nin arzu edilen ekonomiye kavuşacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, doların her geçen gün güvenirliğini yitirdiğini söyledi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 13:58

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğrudan saldırılara karşı TL'yi sonuna kadar güçlendirecek adımları atmaya devam edileceğini, milletin desteğini artırmak için bir aksiyonu daha devreye aldıklarını, bunun için TL mevduatlarda stopajlarda indirime gittiklerini, arzu edilen güçlü ekonomiye kavuşulacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini, atılması gereken adımların çok iyi bilindiğini söyledi.

Türkiye güçlü bir ekonomiye taşınacak

Bakan Albayrak, bankaların Türkiye tarihinde olmadığı kadarıyla güçlü bir dayanışma içinde olduğunu, hepsinden önemlisinin milletin desteğiyle dünyaya çok güçlü bir Türkiye fotoğrafı sunulduğunu, bugün itibarıyla karşı karşıya kalınan bu sınamadan çok daha güçlü çıkılmak için kenetlenildiğini, herkesin elini taşın altına koyarak Türkiye'yi çok daha güçlü ekonomiye taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Arzu edilen Türkiye ekonomisine kavuşulacak

Ekonomide değişim sürecinin başladığını belirten Bakan Albayrak, atılması gereken adımları çok ama çok iyi bildiklerini, IMF Arjantin’in görüldüğünü, bu süreçte doğru planlamalarla arzu edilen Türkiye ekonomisine kavuşulacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Öncelik enflasyonla mücadele

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadelenin öncelikte olduğunu, ihracatı artırma hedeflerine yönelik stratejiler izleyeceklerini, kamudaki tasarruf sürecini çok daha güçlü devam edeceklerini, hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin süreciyle ilgili adımlar atacaklarını, cari açık ve enflasyonda başarı için kaynak verimliliğinden de taviz vermeyeceklerini, tasarrufu kamuda kültür haline getireceklerini, Türkiye’nin çok çok kararlı bir iradesi olduğunu, alınacak kararların OVP'de eylülde görüleceğini, enflasyon, cari açık mücadelesi, ekonominin tüm alanlarında, tarım sanayi, her alanda temel hedefler paydaşların sorumluluğunda olacağını belirtti.

Dolar güvenilirliğini yitiriyor

Bugün yaşanılan süreç Türkiye ile birlikte dünyaya da bir fotoğrafı net olarak gösterdiğini belirten Bakan Albayrak, “Dolar güvenilirliğini her geçen gün yitirmeye başladı. Artık ülkeler bu duruma karşı yeni ve farklı arayışlar içine giriyor. Doğrudan saldırılara karşı TL'yi sonuna kadar güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimizin desteğini artırmak için bir aksiyonu daha devreye arıyoruz. Bunun için TL mevduatlarda stopajlarda indirime gittik” dedi.