Bakan Albayrak: Dolar 8.5 TL olacak diyenler ortadan kayboldu

Bakan Albayrak, kur fiyatlamasıyla algının bozulduğunu, fiyatların arttığını, dolar 8.5 TL olacak diyenlerin ortadan kaybolduğunu söyledi.

Güncellenme 08 Şubat 2019 12:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TL'nin dirençli bir duruş sergilediğini ve toparlanma sürecinin başarılı bir şekilde geçtiğini söyledi.

Ekonomik operasyona maruz kalındı

Bakan Albayrak, dünya tarihinde çok az ülkenin maruz kaldığı bir finansal operasyonla karşı karşıya kalındığını, Türkiye’nin üç ayda çok güçlü bir refleksle karşılık verdiğini belirtti.

Kara propagandalar boşa çıktı

Dolar spekülasyonu yaparak piyasada algı oluşturmaya çalışanların başarısız olduğunu belirten Bakan Albayrak, kara propagandanın boşa çıkartıldığını ifade etti.

Dolar 8.5 TL olacak diyenler ortadan kayboldu

Albayrak, son üç ayda ekonomiye destek için vergi teşviği geldiğini, kur fiyatlamasıyla algının bozulduğunu ve fiyatların arttığını, dolar 8.5 TL olacak diyenlerin ortadan kaybolduğunu, enflasyonla topyekün mücadele programı, toplumsal bilinçlenme ve şuurlanma noktasında bu algıyı yıkmak için oluşturulan önemli bir program olduğunu ve başarıya ulaştığını söyledi.

Fiyatlardaki artışa karşılık bir proje oluşturuldu

Fiyatların düşürülmesi için alınacak önlemleri açıklayan Bakan Albayrak, özellikle ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştıklarını, ocak ayında gıda, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşılık bir proje oluşturduklarını belirtti.

Fiyat artışını önlemek için tanzim satışı başlatılacak

Bakan Albayrak, "Devlet olarak biz, büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'tan fazla noktada tanzim satışına başlamak üzere süreci başlatacağız" dedi.