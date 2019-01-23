Bakan Albayrak, Davos'ta önemli mesajlar verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplinden geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçim döneminde de taviz verilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 23 Ocak 2019 12:09

Merkez Bankası’nın işini yaptığını vurgulayan Bakan Albayrak, Mart ayında ne yapacaklarını bilmediklerini, MB’nin her şeyi analitik bir titizlikle yaptığını belirtti.

“Hedefler ulaşılabilir rakamlar”

Bakan Albayrak, 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin ulaşılabilir bir rakam olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedeflerin MB ile bağımsız olduğunu, ancak bu hedefleri yakın işbirliği ile gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

“İlk yarı yeniden dengelenme dönemi”

Şu anda resesyon öngörmediklerini de belirten Bakan Albayrak, 2019’da büyüme hedeflerine ulaşılabildiğini, bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı niteliğinde olacağını, ikinci bölümünün de toparlanma olacağını belirtti.

“Yüzde 2.3 büyümeye ulaşılabilir”

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı hedeflerine sadık olduklarını, güçlü bir dış talep gördüğünü, turizmin de güçlü olmaya devam edeceğini, Ocak ayı rakamlarının turizmde geçen yılın güçlü büyümesinin üzerine yüzde 20 artış olduğunu gösterdiğini, bu faktörlerin iç talepteki yavaşlamanın dengelenmesine yardımcı olduğunu, bu noktada yüzde 2.3 büyümeye ulaşılabileceğini söyledi.

“Net ihracatın büyümeye pozitif katkısı olacak”

İthalat talebindeki daralmanın 2019 yılında iç talebin yavaşlaması ile devam edeceğini ifade eden Bakan Albayrak, net ihracatın büyümeye pozitif katkısı olacağını, tek endişesinin dış konjonktürdeki zorluklar, olası bir küresel bir durgunluk ve küresel ticaretin küçülmesi olduğunu, şu ana kadar ufukta tehdit görünmediğini, bu nedenle 2019'a da hedefledikleri büyümeyi göreceklerini dile getirdi.

Bakan Albayrak, “Geçen yıl göreve geldiğimizde, insanların akıllarında üç temel kaygı vardı: Enflasyonu kontrol edebilecek miyiz, cari açığı durdurabilecek miyiz, ve özellikle geçen yılın ilk yarısında meydana gelen fazla harcamayı azaltabilecek miyiz?” ifadelerini kullandı.

“Yıl sonu hedeflerimize ulaştık”

Tüm cephelerde birçok şey başardıklarını anlatan Bakan Albayrak, “Yüzde 25 oranına ciddi bir yükselişten sonra, geçen yıl enflasyon yüzde 20'nin hemen üstünde kapandı, cari açık önemli ölçüde düşerek 30 milyar doların altına yani GSYH'nın yüzde 3'üne düştü. Bütçede, geçen yılın ilk yarısındaki kaymalara rağmen, yıl sonu hedeflerimize ulaştık” dedi.

“Geniş politikalardan sapma anlamına gelmiyor”

Bakan Albayrak, hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı olduklarını, şu ana kadar tam olarak bunu yaptıklarını, ekonomik aktiviteyi desteklemek, ekonominin kırılgan kesimlerini korumak, işleri korumak ve yüksek katma değerli üretimi desteklemek için finansal koşulları kolaylaştırmak için bazı önlemler aldıklarını, bunların daha geniş politikalardan sapma anlamına gelmediğini söyledi.

“Tüketici ve üretici fiyatlarında düşüş meydana geldi”

Veriler enflasyonun Ekim ayında zirveye ulaştığını gösterdiğine değinen Bakan Albayrak, o zamandan beri hem manşette hem çekirdek enflasyonda, hem tüketici hem de üretici fiyatlarında bir düşüş gördüklerini belirtti.

“Etkisi oldukça hafif olacak”

Bakan Albayrak, “Kapasite kullanımı göz önüne alındığında, ekonominin artan talebi karşılamak için ek mal ve hizmetler üretmek için yeterli alana sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi konusunda iyimserim. Etkisi oldukça hafif olacak” ifadelerini kullandı.