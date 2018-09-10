Bakan Albayrak, büyüme rakamları hakkında ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, büyüme rakamlarının ekonominin dengelenme sürecinin başladığını gösterdiğini söyledi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 12:03

Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesinin bu dönemdeki öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdüğünü, rakamların Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecine girdiğini gösterdiğini söyledi.

Önceki çeyreğe göre artış gösterdi

Bakan Albayrak, TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5,2 oranında büyüme kaydettiğini, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 oranında gerçekleştiğini vurguladı.

Ekonomik dengelenme süreci başladı

İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam ettiğini belirten Bakan Albayrak, bununla birlikte güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladığını, bu durum ekonomi politikalarındaki temel hedeflerin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını gösterdiğini, yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koyduğunu söyledi.

Büyümeye pozitif katkı sağlandı

Bakan Albayrak, öncü göstergelerin üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ettiğini, yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesinin ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklediğini ifade etti.

Bakan Albayrak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarımızda yaşanan dalgalanma temelde enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirmektedir.

Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz ile gerçekleşecektir."