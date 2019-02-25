Bakan Albayrak, bu sözlerle müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bu yıl 2,5 milyon istihdamın hayata geçirileceğini, bu hafta yeni bir paket açıklayacaklarını duyurdu.

Güncellenme 25 Şubat 2019 15:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl 2,5 milyon istihdamın hayata geçirileceğini belirtti.

“2019’da 2,5 milyon yeni istihdam hayata geçirilecek”

Belirlenen stratejiler doğrultusunda çalışmaların başladığını ifade eden Baka Albayrak, 2019’da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceklerini, şu an Türkiye’nin istihdam alanında devrim yaşadığını, bu iyileşmenin en iyi göstergesinin KOBİ, esnaf ve sanayicinin hissetmeye başladığı rahatlama olduğunu, ekonomik büyümenin sürmesi yönünde istihdamı artırıcı politikalar uygulamaya devam edeceklerini, her alanda üzerlerine düşeni yapmakla mükellef olduklarını söyledi.

“Bu hafta yeni bir paket açıklanacak”

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bu adımların atılmaya devam edeceğini, bugün itibarıyla 67 bin KOBİ'ye 20,3 milyar liralık kredinin kullandırıldığını, bu hafta yeni bir paket duyuracaklarını, esnaf kredilerinde 66 bin esnafa 6 milyar 238 milyon TL’lik tutara ulaşıldığını, Mart sonunu bulmadan 10 milyar TL’lik kredi paketinin ilk bölümünü esnafa kullandırmış olacaklarını ifade etti.

“Önümüzdeki aylarda daha iyi bir performans sergilenecek”

Faizlerin daha da ineceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerde Ağustos-Eylül döneminin etkisinin tamamen silindiğini, Şubat rakamlarına bakıldığında Ocak ayına kıyasla dediklerinden çok daha iyi bir noktaya gelindiğini, Mart-Nisan-Mayıs aylarında çok daha iyi bir performansın sergilendiği bir dönem olacağını söyledi.

“Yatırımcı, Türkiye'yi fırsat olarak görüyor”

Bakan Albayrak; Türkiye'nin pozitif ayrışması yurt dışında oldukça geniş bir yankı bulduğunu dile getirerek, Türkiye’nin ekonomide yeni bir tarih yazmaya başladığını, seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir sürecin herkesi beklediğini, Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisinin ortaya çıkacağını, yatırımcının Türkiye'yi fırsat olarak gördüğünü, 2018'de 13 milyar doların üzerinde bir doğrudan yatırım geldiğini, 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkacaklarını belirtti.