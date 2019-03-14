Bakan Albayrak: Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak; belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardıklarını söyledi.

Güncellenme 14 Mart 2019 11:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Beyoğlu'nda belediyeciliğin çöp, çamur, çukurdan çıktığını belirterek, “Artık turizm diyoruz, yatırım diyoruz, güvenlik diyoruz, inovasyon diyoruz, istihdam, iş diyoruz" ifadesini kullandı.

“Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardık”

Müthiş bir mesafe kat ettiğini belirten Albayrak, Beyoğlu'nda belediyeciliğin çöp, çamur, çukurdan çıktığını, burada artık böyle bir derdin kalmadığını, İzmir'de durumun felaket olduğunu, CHP’nin “İstanbul'u da İzmir gibi yapacağız” dediğini, İstanbul'un da İzmir gibi olması durumunda sıkıntılar yaşanacağını söyledi.

“Beyoğlu daha da büyüyecek”

Bakan Albayrak; doksanların Türkiye’sinin hiç hatırlanmak istemediğini, Beyoğlu’nun Belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan çıkardığını, artık turizm, yatırım, güvenlik, inovasyon denildiğini, Beyoğlu’nun büyüdüğünü ve daha da büyüyeceğini belirtti.

“Beyoğlu'nu riske atma lüksümüz yok”

Napolyon’un “Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu” sözünü hatırlatan Bakan Albayrak, “İstanbul'un da başkenti bu anlamda Beyoğlu olurdu. İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda atıyorsa Beyoğlu bu açıdan çok daha önemli. Dolayısıyla Beyoğlu'nu riske atma lüksümüz yok” dedi.

“Belediyecilik çok önemli"

Bakan Albayrak, “Bugün yine bir tartışma var, televizyonlardan izliyoruz. Belediyecilik noktasında belediye seçimleri hizmet anlamında mı önemli yoksa beka anlamında mı? Bence ikisi de. Çünkü hakikaten sadece çöptü, çamurdu, çukurdu üzerinde değil, belediyecilik hizmetini insanların, hemşerilerin, esnafın, iş dünyasının, bölgede yaşayan her bir paydaşın toplumsal refahının, huzurunun değişmesi, yukarıya taşınması açısından belediyecilik çok önemli" diye konuştu.