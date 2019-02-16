Bakan Albayrak: Atatürk İzmir'in halini görse ilk bunları denize döker

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Atatürk, mezarından kalkıp gelse İzmir'in bu halini görse ilk bunları denize döker" dedi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 12:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinin hem Türkiye hem de İzmir için çok önemli olduğunu söyledi.

Zaferle sonuçlanacak

Cumhur İttifakı’nın bu seçimlere çok tarihi bir iş birliğiyle, kardeşlikle girdiğini dile getiren Bakan Albayrak, yerel seçimlerin de bundan önce olduğu gibi zaferle sonuçlanacağını, kendisinin de buna inandığını belirtti.

“Atatürk, İzmir'in bu halini görse ilk bunları denize döker”

Bakan Albayrak; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mezarından kalkıp gelse İzmir'in bu halini görse ilk bunları denize dökecek olan odur. İzmir'i tekrar Türkiye'nin ve dünyanın incisi haline getirmek için eski bakanımız, belediye başkanımız Nihat bakanımızla, İzmir'i hep birlikte alacağız" dedi.