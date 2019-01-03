Bakan Albayrak, açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2018 sonu itibarıyla neredeyse hedeflerinin tamamını tutturduklarını söyledi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 16:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda yıl sonu itibarıyla hedeflerinin neredeyse tamamını tutturduklarını, hatta beklenenden daha bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Kararlılık mesajı

Eylül ayında ortaya koydukları hedefin tuttuğunu dile getiren Bakan Albayrak, “2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz” dedi.

Asya piyasalarındaki dalgalanma

Bakan Albayrak, "Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu” dedi.

“Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız"

Albayrak küçük ve orta ölçekli esnaf içinse şu müjdeyi verdi: "Üretim, üretilen zenginlikle birlikte tekrar yatırıma, katma değere, istihdama bir dönüşümü ortaya koyan rekabetçi bir Türkiye ekonomisine doğru hızla ilerliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız."