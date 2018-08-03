Bakan Albayrak açıklamıştı! O ihaleler durduruldu

Hükümet, bazı kamu ihalelerini durdurma kararı aldı. Bu kapsamda ilgili bakanlıklara talimatlar iletildi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 16:35

Hükümetin, kamu yatırımlarına yönelik bazı önlemler aldığı belirtildi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, ihalesi yapılan fakat başlanmayan; ihale aşamasında ve henüz çıkılmamış yapım, onarım ve büyük onarım işlerinin durdurulmasına yönelik talimatın ilgili bakanlık ve kurumlara gönderildi.

Bazı ihaleler durduruldu

Başta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kapsama giren ihalelerin durdurulması, karayolları ve sulama işleri gibi önemli sayılabilecek çok sayıda ihalenin durdurulduğu belirtildi.

Mevcut işlerde kısıtlama yapılmadı

Öte yandan, mevcut ödeneği olan ve daha önceki yıllarda ihalesi yapılmış işlere yönelik herhangi bir kısıtlama yapılmadı.

Hangi ihaleler durdurulacak?

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar durdurulan ihalelerin tamamına yönelik veri olmamakla birlikte, ihale bedellerinin 15 milyar TL’ye kadar çıkabileceği tahminini yaptılar. Bu tutarın ihale bedeli olduğu, bütçe açısından yılın kalanındaki tasarruf miktarının daha düşük seviyede kalabileceği vurgulandı.

Kamunun, 2019 bütçesi çerçevesinde hem devam eden ve ihaleye çıkılacak yapım işlerine yönelik bir önceliklendirme yapacağı daha önce açıklanmıştı. Geçmişte yapılan önceliklendirmelerde, stratejik önem verilen projeler ile yapımı tamamlanma aşamasına yakın işlere ödenekler hızlandırılmış, diğerlerinin ödenekleri kısılmış ya da durdurulmuştu.

Bakan Albayrak açıklamıştı

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da bugün katıldığı yayında önümüzdeki dönem için diğer bakanlıklarla tasarruf konusunda görüş birliğine varıldığını açıklamıştı. Bakan Albayrak, sadece kamudan yüzde 30'a varan tasarruf sağlanacağını söyledi.