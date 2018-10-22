Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı

Milli Savunma Bakan Akar; Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 17:29

Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, geçen hafta bir Yunan gemisi tarafından taciz edilmişti. Bu taciz Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı unsurlarca engellenmişti.

“Müsaade etmeyiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, “Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

“Türkiye’ye rağmen atılacak adımlara müsaade edilemez”

Akar; Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyeceğini, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansının olmadığını, bunu herkesin bilmesi gerektiğini ve provokasyonlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

“450 terörist etkisiz hale getirildi”

Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar, "Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek" ifadelerini kullandı.