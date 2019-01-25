Bakan Akar'dan TSK personeline zam müjdesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Uzman Çavuşların özlük hakları konusunda çalışmaların devam ettiğini, maaşlarına 400 TL zam yapıldığını söyledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 17:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aastsubay ve Uzman Çavuşların maaşlarına zam yapılacağını ve Uzman Çavuşlar için de ordu evleri düzenlenmesinin getirileceğini

Uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili çalışma yapılıyor

Bakan Akar, TSK personelinin 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptığını, amaçlarının milletin sevgi ve saygısını kazanmak olduğunu, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili de önemli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Maaşlara zam yapıldı

Uzman Çavuş aylıklarına 400 lira net ilave yapıldığını belirten Akar, yaş sınırının 45'ten 52'ye çıkarıldığını, Uzman Çavuşların ek göstergelerinde artış yapıldığını, derece ve kademe işlemlerinde gelişme sağlandığını, 10 yılını bitirmemiş olanlardan astsubaylığa geçişte sorun olduğunu, bunun da ortadan kaldırıldığını, tabanca verilmesi talepleri hakkında da düzenleme yapıldığını, lojmanlardan yararlanma konusundaki oranı da onların lehine artırdıklarını, sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntıların da aşılacağını söyledi.

“Çalışmalarımız sürüyor”

Bakan Akar, “Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir'de bir İstanbul'da ise iki tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İlk olarak Ankara'dan başladık. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.