Bakan Akar'dan terör örgütlerine gözdağı

Milli Savunma Bakanı Akar, terör örgütlerinin Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de kazdığı hendeklere kendilerinin düşeceğini söyledi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 13:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazdığını, terör örgütünün yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini söyledi.

Irak hükümeti, PKK ile etkin mücadele etmiyor

Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmadığını belirten Akar, Kuzey Irak'tan Türkiye’ye yönelen terör tehdidinin devam ettiğini, bu bağlamda, operasyonların Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirileceğini belirtti.

S-400 açıklaması

Muhatap ülkelerin, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını belirten Bakan Akar, "2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

TSK’dan kaç kişi ihraç oldu?

Milli Savunma Bakanı Akar, 15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personelin ihraç edildiğini kaydetti.