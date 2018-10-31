Bakan Akar'dan sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik başvuru yapan gençleri ziyaret etti.

Güncellenme 31 Ekim 2018 11:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avcılar ve Küçükçekmece’de bulunan askerlik şubelerine habersiz bir şekilde giderek denetimlerde bulundu.

Başvuru yapanlarla sohbet etti

Bedelli askerlik başvurusu için burada buluna gençler, Bakan Akar’ı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Şube yetkililerinden çalışmalara yönelik bilgi alan Akar, başvuru için işlem sırasından bekleyenlerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Başvuru yapanlar memnun

Ziyareti nedeni ile işlemlerin aksamaması gerektiği uyarısında bulunan Bakan Akar’a başvuru yaptıranlar, işlemlerin çok hızlı yapıldığını, bekleme sürelerinin çok hızlı olmadığını söyledi. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akar'dan esprili gönderme

Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız" dedi.

Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye "Sen epeyce geç kalmışsın" diye espri yapan Akar, memurlardan da yapılan işlemlere ilişkin bilgi aldı.

Zamanında gelemedikleri için yığılma oldu

Bedelli için gelenlerle bir banko başında sohbet eden Bakan Akar, işlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösterdiğini, çeşitli sebeplerden dolayı gençlerin zamanında gelememesi nedeni ile bir yığılma olduğunu, bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililerin gece gündüz demeden çalıştığını, çalışmalarıyla bu yığılmaları da gidereceklerini söyledi.

Kaç kişi başvurdu?

Öte yandan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.