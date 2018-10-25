Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Ekim 2019'dan itibaren S-400'lerin kurulum çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

Güncellenme 25 Ekim 2018 12:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’dan alınan S-400’lerin Türkiye’ye kurulum çalışmalarının 2019’da başlayacağını belirtti.

“Rusya'ya eğitime gönderilecek”

Seçilecek personellerin Rusya’da eğitim alacağını ifade eden Akar, “Ekim 2019'dan itibaren S-400'lerin kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada görevlerinin başına geçecekler” dedi.

“Bu konuda herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz"

Bakan Akar, "Haziran ayında iki F35 bize teslim edildi. Bu arada bizim dört pilotumuz Amerika'ya intikal etti, eğitimlerine başladı. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

S-400'den, siyasi ve yargıdaki gelişmelerden dolayı birtakım sıkıntılar söz konusuydu ama şu ana geldiğimizde siyasi, askeri şartlar, böyle bir olumsuzluğu düşündürecek durumda değil. Ben herhangi bir şey beklemiyorum.

“Mart ayında teslim edilecek”

Türkiye'ye getirildiğinde F35'lerin üsleneceği yer Malatya. Oradaki altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir aksaklık yok, proje planlandığı şekilde devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek."