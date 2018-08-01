Bakan Akar'dan hain saldırı hakkında sert açıklama

Bakan Akar, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu Şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 09:57

Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Şehit oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, intikam yemini etti.

Yüksekova'daki terör saldırısı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.