Milli Savunma Bakanı Akar gençlere, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmak üzere sınavlara girmeleri için çağrıda bulundu.

Güncellenme 21 Ocak 2019 16:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilere hitap etti.

Ne kadar öğrenci eğitim görüyor?

Bakan Akar, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına son dönemde yoğun ilginin olduğunu, bunu milletin TSK’ya gösterdiği teveccühün göstergesi olarak gördüklerini, 2018'de MSÜ'den 3 bin 79 subayın mezun olduğunu, üniversitede toplam 4 bin 747 astsubayın eğitim gördüğünü, mevcut eğitim öğretim yılında ise 3 bin 370 subay adayı ile 3 bin 938 astsubayın eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

Sınav için başvurular ne zaman?

Sayısal sıkıntı olmayacak şekilde her türlü tedbirin alındığı belirten Akar, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 7 Nisan 2019'da yapılacağını, bu sınavlara başvuruların 27 Şubat'a kadar ÖSYM tarafından alındığını belirtti.

Bakan Akar’dan gençlere çağrı

Bakan Akar, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak ve TSK'nın bir mensubu olmak, 21. yüzyılda subay, astsubay, komutan ve asker olmak için gençlerimizi sınavlara davet ediyoruz, kendilerini bekliyoruz" diye konuştu.