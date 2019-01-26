Bakan Akar'dan flaş "askerlik sistemi" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını, Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrası halkla paylaşılacağını söyledi.

Güncellenme 26 Ocak 2019 16:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin ülkeye ve millete yönelik hayırlı bir sonucun yakında belirleneceğini, bunu da yakın bir zamanda halkla paylaşacaklarını söyledi.

“Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışılıyor”

Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsedildiğini dile getiren Bakan Akar, bunların hepsinin değerlendirildiğini, her konu ilgili kurumların ve bakanlıkların değerlendirildiğini, öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıldığını belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak”

Bakan Akar, “Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak” dedi.

Erdoğan’ın onayı sonrası açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayı sonrası işlemlerin ilerlemeye devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, bu konuda bütün boyutlarıyla konu çalışıldığını, herkesin müsterih olması gerektiğini, ülkeye, millete ve gençlere hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceklerini, bunu da vatandaşla yakında paylaşacaklarını söyledi.