Bakan Akar'dan CHP'li Özel'e sert cevaplar

CHP'li Özel'e cevap veren Bakan Akar, "Kafasında tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var?" diye sordu.

Güncellenme 18 Aralık 2018 15:46

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Milli Savunma, Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde aleyhte söz aldı.

Özgür Özel, 15 Temmuz gecesiyle ilgili Bakar Akar'a suçlamalar yöneltti. Özel, Akar'ı 15 Temmuz'da darbeye karışmayacakları evine yollamakla suçladı.

"Başımıza geçeceksin"

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine yönelik Özel'in eleştirilerine işaret ederek, kafalarına tabanca dayanarak, "Başımıza geçeceksin" dediklerini, kendisinin bunu reddettiğini anımsattı.

“Kafasında tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var?”

Akar, "Yatağınıza yattığınızda düşünün, kafanızda tabanca varken, hayır diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürkümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı." dedi.

Konuşamaya eylemli müdahale

Akar'a yanıt vermek isteyen Özel'e, AK Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak engel oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşması sırasında ise bir süre CHP'li milletvekilleri aynı şekilde karşılık verdi.