Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik yasasının Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 16:23

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan bedelli askerlik yasa teklifinin Pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Bakan Akar, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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