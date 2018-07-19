Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik yasasının Meclis'e sunulduğunu açıkladı.
Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan bedelli askerlik yasa teklifinin Pazartesi günü saat 13.00'te komisyonda görüşüleceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.
Bakan Akar, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.