Bakan Akar'dan ABD'ye YPG uyarısı!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin terör örgütleri PKK ve YPG ile işbirliğini kesmesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 17 Kasım 2018 11:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri hatırlatarak; bu fotoğrafların medyada geniş yer bulduğunu ve halkta rahatsızlığa neden olduğunu, halkın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar verdiğini, ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini beklediklerini, DEAŞ terör örgütünün de büyük oranda etkisiz hale getirildiğini, buna rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini söyledi.

FETÖ açıklaması

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değinen Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini, ilave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu belirtti.