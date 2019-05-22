Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını paylaştı!

Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin detayları ve Türkiye'nin önemli gündemleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 09:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını anlatırken ABD ile S-400 gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaşan Bakan Akar, ''Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak” dedi.

''Bedelli askerlik bedeli 30 bin TL sabit kalmayacak''

Sistemin kanunlaşması ile birlikte silah altındaki askerler terhis olabilir, biz çıkabilecek sorunlara karşı tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Bedelli askerlik bedeli 30 bin TL sabit kalmayacak, asteğmen maaşının 6 katı olacak. Bu miktar tek seferde peşin ödenecek.

''S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı''

Anlaşma imzalandı, bu iş bitti. S-400, ülkemize eğer hava taaruzu veya füze atılırsa bunlara karşı koruyacak bu sistem. Başka bir işlevi yok, zaten yapamaz. Dolayısıyla bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı.

F-35 konusu

F-35 projesinde 4 uçak teslim edildi, 4 pilotumuz ABD'de eğitimde.Kasım'da iki uçak daha gelecek. Bu uçaklar Malatya'da konuşlanacak.

''TSK, FETÖ' den sonra güç kaybetmedi''

TSK, FETÖ' den sonra güç kaybetti iddiası kesinlikle doğru değil. Fransa, Türkiye'ye SAMP-T hava savunma sistemi gönderecek.

İdlib'de rejim saldırıları

TSK gözlem noktalarını kesinlikle boşaltmayacak. Rusya'dan rejimi kontrol etmesini istiyoruz.''