Bakan Akar, yeni askerlik sistemini şema olarak anlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemi hakkındaki detayları paylaştı.

Güncellenme 08 Mart 2019 12:27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini detaylı bir şekilde anlattı. Bakan Akar, yeni sistemin kalıcı olması konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

Süre ne kadar?

Bakan Akar, yeni askerlik sistemi konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini, birinci önceliğin TSK'nın etkin ve caydırıcı olmasına sorun teşkil etmeyecek bir program kapsamında çalıştıklarını, tüm askerlerin 1 ay eğitim alacağını, bedelliye ayrılanların ilişiğinin kesileceğini, diğerlerinin 5 ay daha askerlik yapacağını belirtti.

1 ay herkese zorunlu

Yükümlü 700 bin gencin her sene askerlik yaşına girdiğini ifade eden Bakan Akar, “Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek” dedi.

6 ay sonunda sözleşmeli olarak kalınabilecek

Bakan Akar; tüm yükümlülerin 1 ay eğitim yapacağını, 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklarını, 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altının 5 ay kıtalarda görev yapacağını, 6 ay bittikten sonra kalmak isteyenlerin olup olmadığını sorulacağını, istekli olanların 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacağını, bu süre yine komutanların değerlendirmeleri sonucunda sözleşmeli er, uzman erbaş olabileceklerini, yedek astsubaylığına ise meslek yüksekokulu mezunlarının alınabileceğini söyledi.