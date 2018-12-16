Bakan Akar: Terörle mücadele devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele devam edecek.

Güncellenme 16 Aralık 2018 13:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele verildiğini, bunun milletin güvenliği için gerekli ve zorunlu olduğunu söyledi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet ve kırılmalar meydana geldiğini, bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetlerinin son derece kısıtlandığını, gelecek günlerde de tamamının etkisiz hale getirileceğini belirtti.