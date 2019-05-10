Bakan Akar, Suriye sınırında!

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile beraberindeki kuvvet komutanları ile sınır birliklerini denetledi.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 16:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte sınır hattında bulunan askeri birlikleri denetledi.

Sınır birliklerini denetlediler

Bakan Akar, komutanlarla birlikte denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a gitti. Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ile komutanlar, daha sonra sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.