Bakan Akar: PKK, Kürtlerin temsilcisi olamaz

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın mücadelesinin Kürtlerle değil, Suriye'deki terör örgütleri ile olduğunu söyledi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 14:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın mücadelesinin Kürt, Arap ve Türkmenler için tehdit konumunda olan PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerle olduğunu söyledi.

“TSK’nın mücadelesi terör örgütleriyle”

TSK'nın mücadelesinin yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığı Kürtlerle olmadığının altını çizen Bakan Akar, "Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir” dedi.

“PKK, Kürtlerin temsilcisi olamaz”

Bakan Akar, terör örgütü PKK/YPG'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığını, “Bu terör örgütünün bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir” dedi.

“300 bin Suriyeli topraklarına döndü”

İçişleri Bakanlığınca bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasından sonra yaklaşık 300 bin Suriyelinin topraklarına döndüğü açıklanmıştı.