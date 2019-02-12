Bakan Akar, NATO zirvesine katılacak!

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Brüksel'de NATO zirvesine katılacağını duyurdu.

Güncellenme 12 Şubat 2019 14:20

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar’ın Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

NATO Karargahı’nda 13 Şubat’ta yapılacak toplantıya katılacak olan Akar’ın, burada ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Akar’ın görüşeceği isimler arasında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ve Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşeceği belirtildi.

Öte yandan Akar, İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan savunma bakanları ile de görüşecek.