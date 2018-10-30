Bakan Akar, Münbiç'ten sonraki hedefi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerinin Münbiç'ten sonraki hedef olduğunu söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 15:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile ortak devriye konusunda eğitim sürecinin tamamlandığını, müşterek devriyenin bugün-yarın başlayacağını söyledi.

Bakan Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerinin Münbiç'ten sonraki çalışma noktası ve alanı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fırat'ın doğusuna operasyon için sinyali vermişti.

“Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Mümbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Türkiye buradan tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz.”