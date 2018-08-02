Bakan Akar hakkında flaş iddia!

Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bakan yardımcısı olarak TSK içinden muvazzaf bir orgeneral istediği iddia edildi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 16:06

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi sonrasında açıklanan kabinenin Milli Savunma Bakanlığı’na Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar getirilmişti.

Orgeneral bir bakan yardımcısı

Akar’ın Milli Savunma Bakanı olması sonrasında Genelkurmay Başkanlığı bakanlığı bağlanmıştı. Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, Bakan Akar'ın kendisine 'bakan yardımcısı' olarak TSK içinden muvazzaf bir orgeneral istediğini iddia etti.

TSK içinden biri olacak

Milli Savunma Bakanlığı’nda şu an bir bakan yardımcısının olduğunu hatırlatan Çelik, Bakan Akar’ın, bu sayıyı artırıp iki bakan yardımcısıyla çalışmayı düşündüğünü, bu bakan yardımcılarından birinin TSK içinden bir orgeneral olmasını istediğini ileri sürdü.

Amaç ne?

“Milli Savunma Bakanı, muvazzaf bir orgenerali bakan yardımcısı olarak görevlendirerek yeni düzene geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor” diyen Murat Çelik, “Yeni sistemde Genelkurmay Karargâhı bakanlığa bağlı olarak çalışacak. Karargâh ile bakanlık arasındaki koordinasyonu da işte atanacak o orgeneral / bakan yardımcısının sağlaması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın onayı bekleniyor

Milli Savunma Bakanı Akar’ın bu konuyu yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini belirten Çelik, Akar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını aldıktan hemen sonra 'orgeneral bakan yardımcısı'nın atamasını gerçekleştireceğini yazdı.

Türkiye’de bir ilk olacak

TSK’dan muvazzaf bir orgeneralin MSB’nda bakan yardımcısı olarak görev yapması, Türkiye tarihinde bir ilk olacak.