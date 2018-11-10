Bakan Akar, Hakkari'deki olayla ilgili açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de yaşanan olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü, kazanın nedeninin en kısa sürede paylaşılacağını söyledi.

Güncellenme 10 Kasım 2018 16:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’de kaza sonucu meydana gelen patlamaya dair hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmaların devam ettiğini, bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çalışmalar devam ediyor

Bakan Akar, kaza bölgesinde, Yüksekova ve Şemdinli savcılarının yanı sıra Ankara'dan sabah kaza bölgesine gelen askeri heyet de idari ve teknik incelemelerini yapmak için çalışmalarına başladığını, bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını, şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kazanın nedeni en kısa sürede paylaşılacak

Kaza yeri çevresinde alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Akar, teknik ve adli çalışmanın sonucunda kazanın sebebi belirleneceğini ve sonuçların da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve yaralı sayısını açıklamıştı

Fransa yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki patlamayla ilgili "7 şehidimiz, 25 yaralımız" demişti.