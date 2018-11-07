Bakan Akar: Geç kalınmış bir karar!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına para ödülü koymasını değerlendirdi.

Güncellenme 07 Kasım 2018 15:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; ABD Dışişleri Bakanlığının, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koymasını "Geç alınmış bir karar" olarak değerlendirdi.

ABD'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerini ihbar edenlere para ödülü verileceğine dair gündem hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Akar, ABD'nin, Amerikalıların, müttefiklerin bu adımını, kararını olumlu bulduğunu ama çok geç kalmış bir karar olarak gördüklerini söyledi.

“YPG’nin PKK’dan farkı yok”

Bakan Akar, gecikmelerle birlikte de olsa bugün bu olayın gerçekleştiğini, burada yapılan bu çalışmayı önemli bulmakla beraber PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini beklediklerini, YPG’nin, PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist bir teşkilat olduğunu belirtti.

“Bir yandan ödül konulması, bir yandan destek verilmesi kabul edilemez”

Teröristlerle ABD'li müttefiklerin, birlik ve beraberliği son derece olumsuz bir görüntü ve tablo sergilediğini ifade eden Bakan Akar, bunun bir an önce düzeltilmesini beklediklerini, PKK'nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu, bunun bir an önce düzeltilmesini beklediklerini söyledi.

ABD’yi bu sözlerle uyardı

Bakan Akar, ABD’li askerlerin sınıra yakın alanlarda görüntü vermelerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, ayrıca bunun son derece olumsuz ve son derece hassas birtakım gelişmelere de neden olabileceğini, bu konuda da muhataplarla telefonla, yüz yüze yapılan çeşitli görüşmelerde bu hususun da dile getirildiğini, ABD'nin bir an önce YPG ile görüntü vermekten uzaklaşması gerektiğini, bunun iki ülke arasındaki ilişkiye zarar gelmemesi açısında gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.