Bakan Akar, F-35’ler hakkındaki son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar; F-35’lerin Kasım'da Malatya'ya gelmesini beklediklerini söyledi.

Güncellenme 14 Mart 2019 12:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35’lerin Kasım'da Malatya'ya gelmesini beklediklerini söyledi.

“Geçici çözümler yeterli değil”

Hava tehdidi ve tehlikelerinin bütün komşu ülkelerden gelebileceğini belirten Bakan Akar; buna bir çare bulunması gerektiğini, özellikle 2011’den sonra bu konunun ilk gündemlerden biri olduğunu, bu nedenle NATO’ya müracaat edildiğini, NATO’nun ABD, Almanya ve Hollanda'dan birer Patriot bataryasını görevlendirdiğini, bunların İncirlik-Gaziantep-Kahramanmaraş'a geldiklerini, burada 1,5 yıl kadar görev yaptıktan sonra ‘biz ayrılacağız’ dediklerini, bu takım önlemlerin etkili olmayacağını anladıklarını, 90’lı yıllardan bu yana hava savunma sistemleri TSK ve Türkiye’nin problemi olduğunu, bununla ilgili birçok çalışma yapıldığını, 2011’den sonra biraz daha hızlandığını, bunun üzerine mevcut arayışların daha sistematik hale getirildiğini, kriterlerin belirlendiğini, görüşmelerin başladığını belirtti.

“17 ay sonra cevap verildi”

Hava savunma sistemi alma sürecindeki kriterleri hatırlatan Bakan Akar; kriterlerin birincisinin ‘yeteri kadar pazar olduk, bundan sonra olmayacağız’ dediklerini belirterek, “Herhangi bir silahı, aracı aldığımızda bunun teknolojisini, üretimini, bunun ihracını, modernizasyonunu istiyoruz. Bu konuda konuşmalar, görüşmeler vs... Belirlenen kriterlere en uygun cevabı veren Rusya ile anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı ve bu gerçekleşti. Hala bu durumda iken ABD dahil NATO’daki müttefiklerimize hava savunma sistemleri tedariki için talep mektupları yazdık. ABD tarafından 17 ay sonra cevap verildi. Dolayısıyla bizim buradaki acil ihtiyacımız görmemezlikten gelinmemeli. Bizim NATO’dan koptuğumuz yok. Biz NATO’ya karşı hangi sorumluluklarımız varsa bunları eksiksiz, aksaksız yerine getiriyoruz” dedi.

“F-35 konusunda bütün yükümlülükleri yerine getirdik”

Bakan Akar; F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin hem finansal olarak, hem de diğer konularda en iyi şekilde yerine getirildiğini, paranın ve ortaklık payının ödendiğini, bazı parçaların tasarlanması çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

“F-35 süreci şu anda normal işliyor”

F-35 savaş uçağı projesine yönelik yapılan bazı açıklamaları da anımsatan Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da bu uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı.