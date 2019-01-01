Bakan Akar, etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Sınırda incelemelerde bulunan Bakan Akar, yapılan operasyonlar neticesinde 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Güncellenme 01 Ocak 2019 12:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır noktasında incelemelerde bulundu. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da telefon görüşmesi yapan Akar, şu ana kadar etkisiz hala getirilen terörist sayısını da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesi

Bakan Akar’ın telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl ki Cerablus'ta, Afrin'de bir tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, TSK’nın küçük çaplı operasyonlar hariç binlerce operasyon yaptığını, taburlarla tugaylarla yapılan operasyonlar da olduğunu, geçen yıl yapılan toplam operasyon sayısının 147 olduğunu, bunun gerçekten büyük çaplı olduğunu, bu operasyonlar sırasında 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 398 teröristin de 147 operasyonda etkisiz hale getirildiğini söyledi.

922 hedef vuruldu

Bunun güvenlik güçleri için büyük bir övünç kaynağı olduğunu dile getiren Bakan Akar, TSK’nın hainleri temizledikçe daha da güçlendiğini, hava kuvvetlerinin büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermek suretiyle yaptıkları faaliyetlerde 922 hedefi vurduğunu söyledi.