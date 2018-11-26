Bakan Akar, düşen helikopterle ilgili kahreden detayı açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, Sancaktepe'de düşen helikopterdeki personelin, düşüş anında kimseye zarar vermemek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 12:57

İstanbul Sancaktepe’de 4 askerimizin şehit olması ile sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili olay yerinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün 11.02’de helikopterle irtibatın kesildiğini, personelin şu anda bilinmeyen bir nedenden ötürü iniş gerçekleştirdiğini, kimseye zarar vermemek için çaba gösterdiklerini paylaştı.

Yaralı uzman ameliyatta

Bakan Akar, helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunduğunu, 11.02'de helikopterle irtibatın kesildiğini, daha sonrada bu kazanın yaşandığını, kaza sonrasında 2 subay ve 2 astsubayın şehit olduğunu, yaralı uzman çavuşun şu anda ameliyathanede olduğunu söyledi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Askeri personelin bilinmeyen bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirdiğini belirten Bakan Akar, kimseye zarar vermemek için çaba gösterdiklerini, hem adli hem idari soruşturmanın sürdüğünü aktardı.