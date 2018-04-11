Bakan açıkladı! Fenomenlere kötü haber

Bakan Ağbal, sosyal medya fenomenlerinin artık vergiden muaf olmayacaklarını, ürün tanıtımlarından aldıkları ücretlerin vergisini de vereceklerini söyledi.

Güncellenme 11 Nisan 2018 11:19

Maliye Bakanı Naci Ağbal sosyal medyadan ürün tanıtımı ile para kazanan fenomenler hakkında açıklama yaptı. Ağbal, bu yolla gelir elde eden kişilerin, tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.

Yükümlülükten kaçamayacaklar

Ağbal, fenomenlerin internette ister kendi sayfasına reklam alması durumunda isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etmesi durumunda vergi ödeyeceğini hangi mecradan kazanırsa kazansın bu yükümlülükten kaçamayacağını söyledi.

Bakanlık tespit edecek

Kazancı doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenlerin ya kendiliğinden mükellef olacaklarını ya da bakanlığın o kişileri tespit edeceğini belirten Ağbal, bu kişileri resen mükellef yapacaklarını söyledi.

18 yaş altı ne yapacak?

Ağbal, vergi mükellefi olmanın yaşının olmadığını, 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname vermesi gerektiğini söyledi.

Kimin, ne kadar takipçisi var?

Sosyal medyada en çok takipçisi olan isimlerden Enes Batur'un Youtebe'da 6.974.361, Orkun Işıtmak'ın 4.675.626, Kafalar'ın (Atakan Özyurt

Fatih Yasin ve Bilal Hancı) 3.508.00, Danla Bilic'in ise 1.684.435 takipçisi var. Kerimcan Durmaz'ın ise 2.4 milyon Instagram takipçisi var.