"Bahçevan" kod adlı FETÖ imamı yakalandı!

FETÖ'nün Adana'da bulunan gaybubet evinde "Bahçevan" lakaplı asker imamı yakalandı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 10:24

Adana'da tespit edilen FETÖ ve asker imamları oldukları tespit edilen 6 kişi gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ elebaşından imzalı saat

FETÖ kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında "gaybubet" olarak bilinen evlere operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçevan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kamuran E.'ye soyadı imzalı bir saat gönderdiği tespit edildi.

6 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan şok baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere merkeze götürdü.

Lakabı, Bahçevan'mış

FETÖ üyelerinin sorgusunda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütün dağılmaya başladığı fakat yeniden toparlanma sürecine girdiği, devletin önemli kademelerine tekrar sızmak için harekete geçtikleri ortaya çıktı. Ayrıca yakalanan Kamuran E.'nin üst düzey bir askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.

Örgüt üyelerinin sorgusuna devam ediliyor.