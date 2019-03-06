Bahçesini temizlemek isteyen yaşlı adam yanarak can verdi

Trabzon'dan Celal Ersin adlı yaşlı adam, temizlik için topladığı çalıları yakarken ateşe düşerek can verdi.

Güncellenme 06 Mart 2019 15:50

Trabzon Hayrat’ta çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada ateşe verdiği çalılıların üzerine düşen 76 yaşındaki Celal Ersin, yanarak hayatını kaybetti.

Alevlerin üzerine düştü

Dün öğle saatlerinde yaşanan olay Dereyurt Mahallesi’nde yaşandı. Temizlik için evinin yakınında yer alan çay bahçesinde giden Celal Ersin, kestiği çalı ve yabancı otları toplayarak yaktı. Bir süre sonra dengesini kaybedip ateşin üzerine düşen talihsiz adam, burada hayatını kaybetti. Alevleri merak edip olay yerine gelen vatandaşlar burada yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Yanarak can verdi

Yöre sakinleri alevlere müdahale ederken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınması sonrası sağlık ekipleri, Celal Ersin'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, adli tıp kurumuna gönderildi

Yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybeden Ersin’in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.