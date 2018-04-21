Bahçeli'ye İYİ Parti soruldu, bakın ne cevap verdi

MHP Lideri Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusunda değerlendirmede bulundu.

Güncellenme 21 Nisan 2018 15:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, seçim için iki aylık bir sürenin yeterli olduğunu savundu.

"MHP her zaman seçime hazırdır"

MHP'nin geçmişten bu yana ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade eden Bahçeli, seçim stratejilerinin iki esasa dayandığını, birincisinin güçlü ve dengeli Meclis olduğunu, ikincisinin ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin eş zamanlı gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

“Kendi siyasi kimliğimizi koruyacağız”

Bahçeli, MHP'nin kendi parti mensuplarından aday çıkarmadığını, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdüreceğini, bir yandan da Erdoğan'ın kazanması için çaba göstereceklerini, MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceklerini belirtti.

"Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir"

AK Parti ile ortak bir mitingin söz konusu olmadığının altını çizen Bahçeli, "Her koyun kendi bacağından asılır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, baskın seçim değerlendirmeleri ile ilgili olarak ise "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" dedi.

“İlgi alanımız değil”

İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceğine dair değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, burada dikkatli olunması gerektiğini, 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girildiğini, bahsi geçen partinin 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmalarının gerektiğini, bunu kendilerinin de bilmediğini, ilgi alanları olmadığını söyledi.

“Alırsa bizden alır”

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz."