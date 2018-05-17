Bahçeli'nin Yenikapı kararı ne?

MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingine katılacaklarını açıkladı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 16:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" dedi.

Bahçeli, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını, zulmün insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baştacı, kötülüğün saltanatı olduğunu, zulme karşı tarafsız kalmanın da zulüm olduğunu, bugün Tük ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanının egemen olduğunu, buna sessiz kalmanın ve duyarsız davranmanın zulme ortak olmak, zımnen onay vermek olduğunu, Türk milletinin hiçbir asır ve çağda zulme destek vermediğini, bundan sonra da vermeyeceğini belirtti.

Kudüs'ün semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, Kudüs'ün bugün zincire vurulduğunu, Filistinlilerin katliama maruz kaldığını, artık sözün anlamını kaybettiğini, MHP'nin zalimlerin tam karşısında milletiyle bir ve beraber olduğunu, MHP'nin mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsü olduğunu, Gazze’de 8 aylık bebek Leyla’nın zehirli gazla katledilişinin insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanı olduğunu, sayıları 60’ı aşan Filistinlinin şehadeti ise vicdanların harap ve bitap düşmesinin ifadesi olduğunu vurguladı.

Bahçeli, zulmün lanetlenmemesi durumunda, şeytani emellerin selamlanmış olacağını, zalimlerin reddedilmemesi durumunda masumların iyice söneceğini, hepten kaybedeceğini söyledi.

MHP'nin zulmün amansız düşmanı olduğunu belirten Bahçeli, "Zalim ve canilerin ebedi karşıtı olduklarını, taraflarının belli olduğunu, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle" dedi.