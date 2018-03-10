Bahçeli'nin tepki gösterdiği robot Türkiye'ye geliyor!

MHP lideri Bahçeli'nin sözleri robot Sophia'yı tasarlayan ABD’li mühendis Dr. David Hanson'a soruldu.

Güncellenme 10 Mart 2018 15:38

Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefi olmuştu. Bahçeli bu adımı “Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?” sözleriyle eleştirmişti. Sophia'yı tasarlayan kişi ise "Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık" teklifinde bulundu.

Bahçeli tepki göstermişti

Bahçeli, MHP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın geçen ekim ayında dünyada bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlık verdiği robot Sophia hakkında tepkisini dile getirmişti.

Bahçeli, "Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?" demişti.

Bahçeli’nin sözleri Sophia’nın tasarımcısına soruldu

Sophia'yı üreten ABD’li mühendis Dr. David Hanson'a ile Bahçeli'nin bu sözlerini sordu.

Suudi Prend adına konuşamayacağını ama bildiklerini dile getirebileceğini belirten Hanson, "Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor" dedi.

Sophia Türkiye’ye geliyor

Sophia’yla birlikte Nisan'da bir etkinlik için Türkiye’de olacağını hatırlatan Hanson, "O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?" sorusuna "Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık" yanıtını verdi.