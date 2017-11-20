Bahçeli'nin Selma Irmak'ın fotoğrafına bakışı gündem oldu
Meclis'te bugün İsmail Kahraman yeniden Başkan seçilirken oturumda Bahçeli'nin Selma Irmak'ın fotoğrafına bakması dikkat çekti.
TBMM'nin bugün yapılan oturumunda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman bir kez daha Başkan seçildi.
Devlet Bahçeli'nin bakışı
Seçimler sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti sırasında otururken yan taraftaki HDP sıralarına bakışı objektiflere yakalandı.
Selma Irmak'ın fotoğrafı
Bahçeli'nin baktığı yerde ise HDP'nin TBMM Başkanlığı için aday gösterdiği tutuklu Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın fotoğrafı yer alıyordu.