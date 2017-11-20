Bahçeli'nin Selma Irmak'ın fotoğrafına bakışı gündem oldu

Meclis'te bugün İsmail Kahraman yeniden Başkan seçilirken oturumda Bahçeli'nin Selma Irmak'ın fotoğrafına bakması dikkat çekti.

Güncellenme 20 Kasım 2017 19:24

TBMM'nin bugün yapılan oturumunda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman bir kez daha Başkan seçildi.

Devlet Bahçeli'nin bakışı

Seçimler sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti sırasında otururken yan taraftaki HDP sıralarına bakışı objektiflere yakalandı.

Selma Irmak'ın fotoğrafı

Bahçeli'nin baktığı yerde ise HDP'nin TBMM Başkanlığı için aday gösterdiği tutuklu Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın fotoğrafı yer alıyordu.