Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekilden "neden yaptım" açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclis'te elini öpen İyi Partili milletvekili Arkaz, o olaya açıklık getirdi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 13:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te elini öpen ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sert tepki alan İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Araz'dan açıklama geldi.

Akşener’den sert tepki

Arkaz, bu konunun çok üzerinde durduklarını, bu kadar üzerinde durulması gereken bir hareket olmadığını söyledi. Akşener'in "Partiyi terketsinler" diye tepki gösterdiği Araz, MHP'ye geçip geçmeyeceği sorusuna ise "Şimdi asla söz konusu değil, ileride de söz konusu olmaz" cevabını verdi.

Ülkü Ocakları’nda yetiştim

TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arkaz, Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini, devlet terbiyesi aldığını, Bahçeli'yi 1975 yılından beri tanıdığını, aralarında 'abi-kardeş' ilişkisi olduğunu söyledi.

Spontone gelişen bir olaydı

Bu hareketin siyasi bir amacının olmadığını belirten Arkaz, olayın spontane geliştiğini, Bahçeli'nin nezaketen kendisine hayırlı olsun dediğini, kendisi de öyle bir harekette bulunduğunu ifade etti.

“Çok üzerinde durulacak bir hareket değil"

Bahçeli için büyüğüm ve abim diyen Arkaz, "Allah bize utanacak, mahçup olacak bir şey vermesin. Ülkemizin o kadar sorunu, bir sürü sıkıntılar varken bazı arkadaşlar bunu magazin haline getirdiler, çok çok üzerinde durdular. Çok çok üzerinde durulacak bir hareket değil" dedi.

MHP’ye geçecek mi?

Arkaz, İyi Parti'den MHP'ye geçişinin söz konusu olmadığını, ileride de böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını, kendi hedeflerine baktıklarını, programlarının farklı olduğunu, İyi Parti'nin daha yeni kurulduğunu, 8 aylık bir parti olduklarını, 5 milyon ve yüzde 10 oy aldıklarını, kurulup 6 ayda, 1 yılda yok olan çok parti olduğunu söyledi.