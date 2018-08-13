Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili isim MHP'ye geçti!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te el öpmesiyle gündeme gelen İyi Parti Milletvekili Arkaz'ı partisine davet etti.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 15:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti’nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK üyeliğine yeniden seçilmeyen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti. Bahçeli’nin bu davetine "Benim için büyük bir onurdur" diyen Arkaz, MHP’ye geçti.

Bahçeli, bir araya geldiği bazı gazetecilerin Meclis'teki yemin töreninin ardından kendisinin elini öpen Arkaz'ın İyi Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK dışında kalmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.



Bahçeli, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını, dışlandığını ve GİK dışında bırakıldığını söyledi.

Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarını yakından takip ettiklerini belirten Bahçeli, MHP olarak öncelikle Hayati Arkaz'ı partiye davet ettiklerini, kamuoyunun bilgi ve takdirine sunduklarını belirtti.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, Bahçeli'nin daveti üzerine Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçme kararı aldı.

Bir süredir partiden kopuk olduğunu belirten Arkaz, sürecin kurultayla alakalı olmadığını söyledi.

Böylece İyi Parti Milletvekili sayısı 41'e düştü.