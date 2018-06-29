Bahçeli'nin af talebi yeniden gündemde!

Seçim öncesi MHP Lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği af talebine hükümetin sıcak baktığı öğrenildi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 09:05

24 Haziran seçimleri sonrası MHP'nin sürpriz bir şekilde sandıklardan güçlü çıkması Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin af çıkışını yeniden gündeme taşıdı. Seçim öncesi bu talebine AK Parti'den olumlu cevap alamayan Bahçeli'nin şu anki pozisyonu ile karşılık bulabileceği iddia edildi.

Af talebi kabul mü edilecek?

MHP'nin sandıktan tahmin edilenden daha güçlü çıkması Bahçeli'nin elini güçlendirdi. Habertürk'ün haberine göre, seçim öncesinde bu yönde karşılık bulamayan Bahçeli'nin af talebinin kabul edilebileceği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı sıcak bakmıyor

Cezaevinde yakını bulunanlar da sosyal medyadan sürekli seslerini duyurmaya çalışıyor fakat Adalet Bakanlığı geniş çaplı bir af talebine sıcak bakmıyor. Bunun yerine kapalıdan açık cezaevine ayrılma şartlarının esnetilmesi, denetimli serbestlik süresinin uzatılması gibi seçenekler değerlendiriliyor.

Cezaevlerinde kaç kişi var?

Edinilen bilgiye göre, cezaevlerinde halen 245 bin mahkûm bulunurken, bunların 50 bini terör (35 bini FETÖ) suçundan, 5 bini cinsel saldırı, 25 bini "adam öldürmek"ten suçlu bulunuyor.

Kimler yararlanacak?

Bahçeli'nin gündeme getirdiği af talebine göre bahsi geçen bu üç suçlu grubu aftan yararlanamayacak. Önerilen düzenleme 40 bini hırsızlık, 24 bini dolandırıcılık, 55 bini uyuşturucu, 22 bini yaralama, 24 bini de diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü 165 bin mahkûmu kapsıyor.

"Af"fa sıcak bakmayan Adalet Bakanlığı'nın ise yeni bir denetimli serbestlik düzenlemesi ya da infaz düzenlemesi üzerinde durduğu belirtiliyor.

Denetimli serbestlik

Ağustos 2016'da 1 Temmuz 2016'ya kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılmış, hapis cezaları için öngörülen koşullu salıverme oranı üçte ikiden yarıya indirilmişti. Eski düzenlemede 6 yıl hapis alan hükümlü 3 yıl hapis yatıp son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriliyordu.

2016 düzenlemesi ile ise 6 yıl hapis alan hükümlü 1 yıl hapis yatıp 2 yılı da denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriyordu. Adalet Bakanlığı'nda, 1 Temmuz 2016 tarihinin yakın bir güne çekilmesi seçeneği de masada bulunuyor. Bu sayede on binlerce hükümlünün erken tahliyesi gündeme gelebilecek.