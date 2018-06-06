Bahçeli'nin af çıkışına AK Parti "evet" der mi?

MHP'liler, Bahçeli'nin yaptığı af çıkışına AK Parti'nin daha fazla duyarsız kalmayacağını düşünüyor.

Güncellenme 06 Haziran 2018 09:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ısrarlı çıkışlarına rağmen AK Parti'nin kesin bir dille reddettiği af talebiyle ilgili partililer, 'AK Parti'nin toplumsal bir sorun haline gelen af konusunda daha fazla duyarsız kalamayacağını' yorumları yapıldı.

Toplumsal bir beklentiye dönüştü

Cumhuriyet'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri' hariç olmak üzere 'kader mahkûmları' diye nitelediği suçlulara af çıkarılması yönünde yaptığı üst üste açıklamaların ardından MHP kulislerinde, 'affın toplumsal bir beklentiye dönüştüğü' yorumları yapıldı.

AK Parti iki seçmen arasında kaldı

Seçime az bir süre kala, AK Parti'nin peş peşine yaptığı af gündemimizde yok çıkışlarının partiyi zorda bıraktığı, iktidarın af bekleyen seçmenin beklentisini boşa çıkardığı ve bu durumun da AKP’ye ‘boş oy’ olarak geri döneceği öne sürüldü. İddiaya göre AK Parti bu konuda iki arada bir derede kaldı. Çünkü, AK Parti’nin affa sıcak bakması halinde bu kez affa karşı çıkan seçmeninden tepki alabileceği değerlendiriliyor.

Toplumsal bir sorun

MHP, af çıkması halinde bundan toplumun çok küçük bir kesiminin etkileneceğini, AK Parti’nin de toplumsal bir sorun haline gelen af konusunda daha fazla duyarsız kalamayacağını iler sürdü.

AK Parti ve MHP fikir birliğine varırsa af çıkar

Af çıkarma yetkisi anayasaya gören Meclis’te bulunuyor. Bahçeli konuyla ilgili son yaptığı açıklamada, “Partimizin TBMM’deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildi” sözlerine atıfta bulunan MHP’li kurmaylar, affın ancak “AK Parti ve MHP’nin ortak oylarıyla çıkarılabileceğine” dikkat çekti. MHP’li kurmaylar, affı seçim beyannamesine alan MHP’nin bu konuda geri adım atmayacağını da vurguladı.