Bahçeli'nin A takımı belli oldu!

MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştirdiği 12. Olağan Büyük Kurultayı sonrası Devlet Bahçeli'nin A takımı da belli oldu.

Güncellenme 24 Mart 2018 15:16

MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştirdiği 12. Olağan Büyük Kurultayı sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni A takımı da belli oldu.

7 isim başkanlık divanına girdi

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu. Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı'nı oluşturan isimler oldu.

Genel sekreter, İsmet Büyükataman oldu

İsmet Büyükataman, genel sekreter olurken, genel sekreter yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya oldu.

Bahçeli yeniden Genel Başkan

Ankara Spor Salonu'nda "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" temasıyla yapılan Kurultayda, bin 169 oyun geçerli olan bin 167'sini alan Bahçeli, güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan olmuştu