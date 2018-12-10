Bahçeli'den Yıldırım'a: Başımızın üstünde yeri var

Bahçeli, Yıldırım'ın aday olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını, başkan olunca zaten istifa etmiş sayılacağını söyledi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 16:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Yıldırım’ın İstanbul’dan aday olması durumunda başlarının üstünde yeri olduğunu söyledi.

İstifa etmesine gerek yok

Bahçeli, Binali Yıldırım’ın aday olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını, seçildikten sonra istifa etmiş sayılacağını söyledi.

Fenerbahçe düşmez

Fenerbahçe’nin gidişatına dair de açıklama yapan Bahçeli, 1907 ruhu olduğunu, herhangi endişeye gerek olmadığını, büyük takım olduğunu, bu nedenle küme düşmesinin söz konusu olmayacağını ifade etti.

Aday belirleme süreci

Bahçeli, AK Parti ve MHP de iki değer olduğunu, 51 ilde adayların belirlendiğini, 30 Büyükşehir içinde 3 tanesinde MHP'nin aday çıkarmayacağını, diğer iller konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Osmaniye jest değil

Bahçeli, “Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var” dedi.

Cumhur İttifakı 1 Nisan’da güçlü bir şekilde uygulanacak

1 Nisan günü Cumhur İttifakı’nın çok güçlü bir şekilde uyanacağını vurgulayan Bahçeli, "Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran'da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakıyla bağdaşmaz adayların seçimidir" ifadelerini kullandı.