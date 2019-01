Bahçeli'den Yıldırım açıklaması: İstifaya gerek yok

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ın istifasına gerek olmadığını ama Ankara dışına çıkarken vekalet vermesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 11:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği konusundaki tartışmalara değindi.

Şerefli bir görev

Bahçeli, Meclis Başkanlığı için gerek ve yeter şart milletvekilinin olduğunu, Gazi Meclis'e başkanlık yapmanın şerefli bir görev olduğunu söyledi.

Yanlış bir davranış

Bahçeli, “Binali Yıldırım'ın İstanbul Belediye Başkan adayı olmasından dolayı istifa etmesi gerektiğini ifade eden siyasi partiler eğri okla, doğru hedefi vurmanın hevesindedir. Bu yanlıştır” dedi.

İstifaya gerek yok

Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifasına gerek olmadığını belirten Bahçeli, “Seçimleri sabote etme amacı taşıyan istifa polemiklerinin bir an önce sonlandırılıp başka gündeme geçilmesi elzemdir” ifadesini kullandı.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Buna rağmen istifa etmeli tartışması sürecekse çözüm olarak TBMM'nin içtüzüğünün 14. maddesi akla ve mantığa uygun en kalıcı çözüm yoludur.

TBMM Başkanı Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar Ankara dışında olduğu dönemlerde başkanvekillerinden birisine yazı ile vekalet görevi verebilecektir. Böylece her itiraz, her suçlama, her polemik bıçak gibi kesilecektir.

Sayın Yıldırım, propaganda yasaklarına doğal olarak uyacak, görevinin imkanlarını kullanamayacaktır. Biz sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıyoruz.”